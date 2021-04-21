«Фигура позволяет, и она пробует все подряд»: Васильев дал нелестную оценку нарядам Кравец

Участница Comedy Club не впечатлила историка моды своим гардеробом. При этом соведущий Эвелины Хромченко считает, что Марина могла бы выглядеть эффектно и звездно.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб звезды шоу «Маска» Марины Кравец. Она, к слову, выступала на сцене в образе Солнца. Участнице проекта Comedy Club всего 36 лет, она родилась и выросла в Санкт-Петербурге, окончила там филологический факультет университета. Играла в КВН, а позже попала на ТВ.

«Как такового гардероба у Кравец нет. Актрисе его придется создавать. У Марины имеется несколько вечерних платьев для сцены, в основном длинных, однотипных, и тех, в которых она выходит выступать в программе Comedy Club. Сценические платья ей идут. Все остальные наряды очень простые, лишены единого стиля. В цветовой гамме я не нашел ни одной переклички. То она в розовом, то в бордовом, то в голубом, то в белом. Фигура позволяет, и она пробует все подряд. Вообще, впечатление, что на моде, на стиле Кравец поставила жирную точку», — приводит 7days слова Александра Васильева.

При этом историк моды отметил, что актриса состоялась и в семье, и в работе, она счастливая женщина, может, поэтому ей не так уж интересна мода. Васильев уточнил, что у Марины внешние данные актрисы определенного амплуа, которое в театре называется субретка. Это простушка, комедийная героиня. Обычно таким девушкам давали роли веселых и находчивых служанок. Что же касается стиля Кравец, искусствовед подметил, что «ее наряды сейчас никак не подчеркивают ее индивидуальность».

«Она симпатичная, обаятельная. Все данные для того, чтобы выглядеть эффектно и звездно», — добавил историк моды.

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