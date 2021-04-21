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Весеннее настроение: Устинья Малинина поддержала тренд на цветочный принт

Младшая дочь музыканта живет и учится в Лондоне.

Весеннее настроение: Устинья Малинина поддержала тренд на цветочный принт
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Осенью этого года младшей дочери Малинина Устинье исполнится 21 год. Девушка живет в Лондоне, где учится в Королевском колледже музыки. А совсем недавно она открыла свою онлайн-школу, где будет обучать всех желающих пению.

Устинья активно ведет свой Instagram, в котором делится моментами жизни. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в ярком платье с цветочным принтом. Этот рисунок на одежде особенно актуален в весенне-летнем сезоне. Образ девушка дополнила сумкой Hermes фисташкового оттенка.

«Почти лето», — подписала фото Устинья.

Напомним, у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол. Их музыканту родила Эмма Малинина, врач по образованию.

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