Мелкие кудри и нюдовый макияж: 72-летняя Пугачева в шифоновой тунике под балахон позировала с Юдашкиной

На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее памятное фото, которое в свое время в личном профиле публиковала Марина Юдашкина, поздравляя подругу с 72-летием. Алла Пугачева давно дружит с именитой четой. Юдашкины частые гости в замке певицы в подмосковной деревне Грязь. Однако вечеринку по случаю дня рождения Примадонны они пропустили — Валентин Абрамович с женой отдыхали в Дубае.

В кадре Алла Борисовна предстала со своей фирменной укладкой — пышными вьющимися локонами и челкой. Примадонну редко можно увидеть с прямыми волосами. Чаще всего она предпочитает объемные прически в мелкую кудряшку.

Певица облачилась в шифоновую фантазийную тунику под балахон. Такие наряды Алла Борисовна носила до того, как ей удалось заметно сбавить в весе. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что замужество пошло Пугачевой на пользу — она не только помолодела, но и стала выглядеть стройнее. Аутфит певицы дополнил нюдовый макияж — матовая помада, а глаза артистка подкрасила в технике смоки-айс.

«Обе красавицы», «Какие классные!! Две подружки», «Алла просто великолепно выглядит, очень молодо», «И как ей удается», «Она же молодая мама, надо соответствовать», «О-о! Кудри — узнаем фирменный стиль», «Это платье напоминает ее старый стиль — с балахонами», — пишут фолловеры.

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