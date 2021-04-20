«Пока погода не радует»: Алсу в неоновых брюках палаццо и пуховике оделась в стиле спорт-шик

Алсу вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, воспитывает троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Младшая из наследниц певицы давно занимается творчеством, как и мама она мечтает стать звездой. Алсу не стала противиться, когда Микелла захотела принять участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале, но сразу предупредила, что среди конкурсантов будет много талантливых детей.

В своем микроблоге певица поделилась свежим снимком, позировав на заднем сиденье авто. При этом Алсу поддержала тренд на стиль спорт-шик. Хотя это направление в одежде для поп-дивы не столь привычно. Чаще артистку можно увидеть в элегантных платьях, кюлотах, атласных шортах — и все это люксовая, брендовая одежда.

К неоновым брюкам палаццо возлюбленная Яна Абрамова подобрала свитшот такого же оттенка в лимонной палитре, поверх артистка накинула пуховик. А изюминкой образа стали кроссовки и белые носочки.

«Пока погода не радует, делюсь с вами своими проверенными методами поднятия настроения! Каждый пункт работает и по отдельности, но если проделать все, то будет вам счастье!! Молитва, обнимашки, добрые дела (сделать пожертвование, например), позвонить маме или любому близкому человеку. Просто признаться в любви и сказать какая она замечательная, выйти на свежий воздух, включить в наушниках позитивную музыку, попрыгать и побегать, выпить чашечку любимого кофе, выбросить из дома хлам, перебрать свой гардероб. Ценить все хорошее, что у тебя есть в жизни! Вспомнить и помнить обо всем этом!» — отметила певица.

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