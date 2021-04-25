Фирузе, Махидевран и Хюррем: как менялся имидж звезд турецкого сериала «Великолепный век»

Актрисы исторической турецкой ленты после завершения съемок поспешили внести новшества в свою внешность - одни состригли длинные локоны, другие сменили цвет волос.

Сериал «Великолепный век» полюбился зрителю по всему миру. Вполне естественно, что свои поклонники у этого захватывающего проекта появились и в России. Фанаты ленты с замиранием сердца следили за гаремными интригами, противостоянием Махидевран султан и Хюррем, историей простой славянской рабыни, которой удалось стать госпожой в Османском дворце и женить на себе султана Сулеймана, став не только его законной супругой, но и матерью четырех шехзаде и красавицы-дочки Михримах.

Однако после завершения съемок в «Великолепном веке» многие актрисы поспешили сменить имидж — одни состригли длинные локоны, а другие — сменили цвет волос. Как происходили эти изменения во внешности звезд турецкой ленты узнаем в нашем материале.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли покинула «Великолепный век» еще до того, как были отсняты последние серии. Актриса сослалась на эмоциональное выгорание. Роль хасеки Хюррем султан требовала от нее полного погружения в материал. А в то время Узерли была слишком измотана многолетними съемками.

По словам Мерьем, на протяжении всего съемочного процесса она мечтала только об одном — сменить имидж. И первое, что сделала актриса она перекрасила свои роскошные рыжие локоны, чтобы не ассоциироваться к поклонников с Хюррем султан.

Самая большая трансформация произошла именно с Мерьем Узерли. Она несколько раз меняла имидж, но потом все-таки вернулась к своему более естественному облику.

Партнерша Халита Эргенча перекрашивалась в блондинку. От былой копны рыжих длинных вьющихся волос не осталось и следа.

А вот Мерьем уже в образе брюнетки с длинными волосами.

Устав от темных локонов и блонда актриса из «Великолепного веке» снова стала рыженькой, но вернулась к каре.

В итоге Мерьем Узерли вернула более привычный, естественный оттенок — медовые локоны и объемные волны.

Нур Феттахоглу

Красавица черкешенка Махидевран султан подарила султану Сулейману старшего наследника — Мустафу. Именно любимая наложница падишаха стала главной соперницей Хюррем не только в борьбе за сердце Сулеймана, но и на пути к власти в гареме. Каждая мечтала занять место Валиде. В отличие от Мерьем Узерли, которая не стала играть «возрастную» Хюррем, Нур Феттахоглу сериал не покинула и предстала перед зрителями как того и требовал сценарий с седыми волосами, мимическими морщинками — пережившей казнь единственного сына.

Интересно, что после окончания съемок в сериале Нур сменила имидж, напомнив поклонников образ Хюррем султан. Она перекрасила волосы в рыжий. И сделала стрижку, немного укоротив длинну. Такого ее фанаты не ожидали. Они привыкли видеть Феттахоглу с темными волосами в шоколадном оттенке.

Джансу Дере

Персиянка Фирузе стремительно ворвалась в любовный треугольник — Махидевран султан, султан Сулейман и хасеки Хюррем султан — вытеснив из этой цепочки первую. С приходом в сериал Джансу Дере зрители и сценарий оживились В отличие от Хюррем новая любовь падишаха обладала более стройной и гибкой фигурой Изюминкой образа Фирузе стали ее бездонные карте глаза и длинные волосы.

После съемок в сериале «Великолепный век» Джансу Дере отрастила челку и сделала удлиненное каре. Стерев из памяти образ персиянки Фирузе. При этом в одном из интервью актриса призналась, что очень полюбила свою героиню. Да и украшения, которые ей подбирали костюмеры на съемочной площадке многим приходились по вкусу.

Пелин Карахан

Пелин Карахан сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль дочери хасеки Хюррем султан и султана Сулеймана — Михримах. Ее имя означает — встречу солнца и луны. Любимую дочку падишах также называл Луноликой госпожой. В сериале у Пелин были длинные темно русые локоны. После съемок актриса решилась на смену имиджа, сделав себе каре с голливудскими волнами. Однако оттенок волос она оставила тем же.

После съемок актриса с головой ушла в семью. Вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа.

Мерве Болугур

Мерве Болугур стала близкой подругой Пелин Карахан после съемок в сериале «Великолепный век». Пока муж Пелин уезжал в командировки беременную актрису в такие моменты поддерживала именно Мерве. Она не оставляла экранную дочку султана Сулеймана одну в такой важный период.

Интересно, что по сценарию героини этих двух актрис между собой не ладили. Мерве сыграла роль наложницы шехзаде Селима — Нурбану. А Михримах возлагала все надежды на своего брата шехзаде Баязида и мечтала, что именно он займет престол после их отца.

Не так давно Мерве поделилась в Instagram свежим снимком, представ в образе блондинки. Такой канареечный оттенок стал для Болугур, которая запомнилась поклонника жгучей брюнеткой, мягко говоря неожиданным. Впрочем, возможно актриса просто примерила парик.

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