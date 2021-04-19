Под босоножки: Лопырева дополнила белоснежное платье-пиджак «лимонной» сумкой Bottega

Виктория Лопырева давно получила титул «Мисс Россия». Однако для поклонников она остается одной из самых красивых женщин. Девушка вышла замуж за Игоря Булатова, который в прошлом году получил высокую должность. Сама модель успевает развиваться как бизнесвумен и воспитывать сына Марка Лео. При этом она ухаживает за собой и всегда выглядит безупречно. Вот уже несколько месяцев модель не покидает Дубай.

Недавно Виктория устроила фестиваль «Матрешка», на котором побывал Даня Милохин. Сама блондинка отметилась на закрытой вечеринке в сверкающем вечернем платье. А вот для повседневных образов она предпочитает лаконичные наряды, которые разбавляет трендовыми аксессуарами. Так 19 апреля Лопырева отметилась на прогулке в белоснежном платье-пиджаке. Наряд она дополнила босоножками лимонного цвета. В том им модель подобрала сумку-мешок Bottega Veneta, которая стоит около 230 тысяч рублей.

«Красота в деталях», — написала она.

Белый цвет еще сильнее подчеркнул ее загар, а также наряд позволил ей визуально удлинить ноги. Поклонники оценили красоту молодой мамы. Многие отметили, что она выглядит стильно. «Вы самая настоящая Барби», «Вот это красота! Необычно!», «Какая вы леди», «Наряд просто отпадный», «На эти ноги можно заглядеться», «Крутые босоножки и сумка», «Как можно быть такой идеальной», «Какие ножки», — прокомментировали пост подписчики.