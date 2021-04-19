Женственный образ: Юлия Зимина из «Кармелиты» в твидовом костюме не прогадала с весенним трендом

Твид был популярен несколько сезонов подряд, но пик пришелся на сезон осень-зима — 2019/20. Именно тогда Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Louis Vuitton, Elisabetta Franchi и другие представляли целые коллекции вещей из твида. Среди российских звезд шоу-бизнеса твидовые наряды выбирают многие модницы. Примкнула к их числу и телеведущая Юлия Зимина. В своем Instagram она разместила кадры с записи утреннего шоу Первого канала, в котором появилась в нежно-розовом твидовом костюме.

«Когда на улице прохладно и пасмурно, многие любят одеваться в тон погоде. А я, наоборот, например, люблю светиться», — написала Зимина.

Напомним, в прошлом году 39-летняя Зимина впервые вышла замуж. У телеведущей подрастает дочь Серафима, которая родилась в 2015 году.

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