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«Стильный весенний образ»: Стоцкая в джинсах прямого кроя избежала модного промаха

Наряд артистки оценила эксперт портала Teleprogramma.pro.

«Стильный весенний образ»: Стоцкая в джинсах прямого кроя избежала модного промаха
Анастасия Стоцкая. Фото: instagram.com/100tskaya

С наступлением теплых весенних дней звезды шоу-бизнеса спешат прогуляться по весенней Москве. Так, Анастасия Стоцкая по мнению эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста Анжелики Галустян, выбрала актуальный контрастный образ.

«Немного с детским принтом, но интересная футболка трендового кроя, пиджак «как с мужского плеча» создают классный баланс контраста. К прямым джинсам претензий быть не может, так как эта модель идет практически всем. Завершают лук белые кеды, которые сочетаются со всеми предметами этого комплекта. Очень классный и стильный весенний образ! Просто 10 из 10», — сказала Галустян.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

Анжелика Галустян
Анжелика Галустян. Фото: личный архив

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