Стала казаться стройнее: Нетребко в канареечном платье мидакси повязала косынку на шею

Анна Нетребко проводит весенние каникулы в России. Большую часть времени оперная дива находится в Вене. Однако из-за пандемии и последующих локдаунов возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова решила наведаться на родину и увидеться с близкими. После застолий с семьей знаменитость организовала себе культурную программу, посетив выставку.

Для светского мероприятия оперная дива подобрала монохромное канареечное платье мидакси, поверх которого она накинула приталенный жакет. Анна визуально вытянула силуэт благодаря правильно подобранной длине наряда. Свой лук она дополнила атласным шарфиком, повязав его на шею. Также певица не забыла про имиджевые очки-лисички.

К слову, Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов — большие поклонники проекта «Маска» на НТВ. Муж оперной дивы старается не пропускать свежие выпуски шоу. В своем микроблоге Юсиф время от времени делится эмоциями и оценками, восхищаясь персонажами проекта, которым удается оставаться неузнанными.

«Всем на выставку Билла Виолы!! Невероятное впечатление от живых картин», — отметила Анна.

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