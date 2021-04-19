«Невероятно постройнела»: 65-летняя Долина в акцентной блестящей мини-юбке восхитила Васильева

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал недавний выход в свет 65-летней Ларисы Долиной. Именитая певица и джазовая исполнительница появилась на церемонии вручения премии «ЖАРА Music Awards», которая состоялась в Москве.

Для светского мероприятия артистка облачилась в вечерний наряд, представ на публике в блестящей мини-юбке и черных плотных капроновых колготках. Аутфит певицы дополнили туфли-лодочки на шпильке. А изюминкой лука стала серебристая блуза, усыпанная мерцающими пайетками. Не забыла Лариса Долина и про макияж: губы она подкрасила нюдовой помадой, сделав акцент на глазах в технике смоки-айс. Белокурые локоны певица оставила распущенными.

«Не знаю, какие молодильные яблоки ест Лариса Долина, но на этом фото она выглядит юной девушкой. Певица невероятно постройнела и похорошела. Об этом я уже говорил недавно — месяца не прошло с тех пор, как я разобрал стиль певицы. Я считаю, что Лариса — женщина, которая умеет себя преподнести. Это мое дружеское мнение! Наряд ей идет, все пропорционально», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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