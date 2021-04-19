С копной вьющихся волос: Фахрийе Эвджен в кипенно-белой сорочке и бирюзовой мини-юбке подчеркнула талию

Вместе с Бураком Озчивитом актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» воспитывает двухлетнего сына Карана. Став мамой Фахрийе Эвджен сконцентрировалась на семье и ребенке. А добытчиком в их паре стал именно Бурак. Его актерская карьера после съемок в сериале «Великолепный век» пошла в гору. Не так давно Озчивит побывал с визитом и в России, погостив в Чечне у Рамзана Кадырова. При этом в поездку актер отправился без своей красавицы-жены.

Фахрийе Эвджен может похвастаться длинными вьющимися локонами едва ли не до талии. К тому же, актриса обладает миловидной внешностью, красивыми карими глазами, точеными скулами, пухлыми губами и аккуратным носиком.

На свежем снимке в микроблоге Фахрийе позировала в кипенно-белой сорочке — этот оттенок в тренде весенне-летнего сезона 2021 года. Ее образ дополнила акцентная бирюзовая мини-юбка. Таким образом, возлюбленная Бурака Озчивита сделала акцент на талии.

«Такой оттенок бирюзового очень идет!!», «Стройная, такой талии можно только позавидовать», «Какая у Бурака красивая жена, просто очаровательная», «Так и хочется сказать — султанша!», «Волосы роскошные, такие густые и блестящие как из рекламы шампуня», «Очень миленькая», «Бураку очень повезло», «У нее и муж красавец! Замечательная пара», — пишут фолловеры.

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