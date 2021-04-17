«Готова ехать на бал»: Ксения Бородина в алом платье с юбкой-тюльпаном подчеркнула талию

Ксения Бородина нее скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть, как и любой женщине. Она заработала целое состояние, поэтому легко тратит сотни тысяч рублей на брендовые обновки. Каждый сезон девушка пополняет не только свой гардероб, но дочек: Маруси и Теоны. Примечательно, что если после родов она редко выходила в свет, то после пандемии молодая мама не упускает возможности, чтобы развеяться вне дома.

Несколько дней назад Ксения отправилась гулять с наследницами в центр столицы. Тогда она облачилась с ног до головы в Gucci. А вот 17 апреля, в субботу, телеведущая сначала выбирала деревья для своего сада, а вот вечером, словно Золушка, облачилась в вечерний наряд, чтобы поехать на вечеринку.

На новом фото Бородина позировала в алом мини-платье с юбкой-тульпаном, которая подчеркнула ее талию и стройные ноги. Наряд дополнили остроносые туфли и сумка Bulgari. На плечи она накинула пальто, когда отправилась на праздник к подруге.

«Только женщина обладает редким даром перевоплощения. Утром ты ходишь в треньках и выбираешь растения в сад, а вечером уже при полном параде, готова ехать на бал», — заявила звезда.

Вечеринка была посвящена Сальвадору Дали. Телеведущая встретила людей в необычных костюмах, которые олицетворяли творчество живописца. Поклонники отметили, что Ксении идет красный цвет. Многие одарили ее комплиментами. «Как всегда на высоте! Супер!», «Вау! Красный цвет вам к лицу», «Ого, а мы вас не узнали, богатой будете», «Главное, чувствовать себя королевой, неважно в каком прикиде!», «Платье огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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