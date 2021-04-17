«Собрала луки за неделю»: Милана Тюльпанова показала любимые наряды на весну

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — разместила на своей страничке несколько снимков, которые продемонстрировали весенние аутфиты знаменитости.

Тюльпанова отметила, что хотела бы поделиться со своими поклонницами советами по созданию собственного имиджа. Экс-участница прошлого сезона проекта «Холостяк» считает себя модницей. Милана старается следить за последними трендами. Фанаты Тюльпановой доверяют вкусу модели, поэтому знаменитость не побоялась показать свои фэшн-решения на теплую погоду.

«Задалась целью и собрала луки за неделю», — отметила Милана.

Первым образом стал черный лонгслив с V-образным вырезом, светлые брюки из денима. Тюльпанова накинула на плечи кожаную куртку-косуху в тон джемперу. А в качестве обуви бизнесвумен выбрала темные ботинки на «тракторной» подошве.

К слову, ранее обувь на рифленой платформе демонстрировала певица Кети Топурия.

Второй look от Тюльпановой представлял собой комбинацию спортивной толстовки и джоггеров дымчатого оттенка. К ним Милана подобрала массивные белые кроссовки с черными вставками.

Еще один микс от знаменитости — черная оверсайзная футболка и джинсы из темного денима прямого кроя.

Не обошлось и без брендовых элементов. Так, Милана отдала предпочтение песочному укороченному пальто модного дома Louis Vuitton, черным кожаным лосинам и водолазке с ботинками от первого аутфита.

А серые джинсы Тюльпанова надела с курткой и кедами Dior.

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