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Нетребко поддержала тренд на цветочный принт, выбрав платье из органзы

В нем оперная дива вместе с мужем прогулялась по Красной площади.

Нетребко поддержала тренд на цветочный принт, выбрав платье из органзы
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко с семьей живет в австрийской Вене, но довольно часто бывает в России. Недавно она наслаждалась прогулками по Санкт-Петербургу, а теперь гуляет по Москве. В компании мужа Юсифа Эйвазова оперная дива прошлась по Красной площади, где и решила сделать снимок на память. Результатом поделилась в своем Instagram.

Анна Нетребко с мужем
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым. Скриншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

На фото Нетребко позировала в черном платье из органзы. Наряд украшали вышивки из цветов. Стоит отметить, что цветочная тематика в этом сезоне — на пике популярности. Образ завершила белыми туфлями и клатчем.

«Анна — красотка, гордость Кубани! Здорово! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

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