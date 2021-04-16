«Твердая пятерка»: модный эксперт разобрала аутфит Николаевой с белой рубашкой

Каждое утро телеведущая Елена Николаева появляется в студии в самых разных образах — платья, юбки, костюмы. На этот раз блондинка отдала предпочтение классике, облачившись в рубашку и брюки. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар отметила, что белая рубашка приковывает к себе внимание за счет необычного воротничка в виде крылышек и пуговиц-ромашек.

«Синие деловые брюки в полоску с высокой посадкой — идеальный вариант, чтобы придать образу статусность и сделать ноги длиннее. Туфли-лодочки в белом исполнении — нестареющая классика на любой жизненный случай. Ставлю Елене твердую стилистическую пятерку! Образ хочется разглядывать, он свежий и необычный. Добавлю к оценке знак плюс за шикарное изумрудное кольцо», — сказала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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