РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту

Наш стилист Руслан Громов ведет свою постоянную рубрику о звездах и их одежде.

Как считаете, может ли женщина в 70 лет надеть короткую юбку? Стилист Руслан Громов считает, что экспериментировать с одеждой нужно, но без фанатизма.

Наш эксперт разобрал несколько образов российских звезд и вот, что из этого получилось.