РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту

Наш стилист Руслан Громов ведет свою постоянную рубрику о звездах и их одежде.

РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Фото: кадр из видео

Как считаете, может ли женщина в 70 лет надеть короткую юбку? Стилист Руслан Громов считает, что экспериментировать с одеждой нужно, но без фанатизма.

Наш эксперт разобрал несколько образов российских звезд и вот, что из этого получилось.

Тэги

Алла ПугачеваВидео teleprogrammaЛайма ВайкулеЛюбовь УспенскаяРазгромный обзорСофия Ротару