«Дочки-матери»: Орбакайте запечатлела 72-летнюю Пугачеву в простом домашнем сарафане после застолья

15 апреля свой день рождения отпраздновала примадонна отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачева. В подмосковном особняке в деревне Грязь певица собрала самых близких. Среди гостей оказались страшая дочка артистки Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени. Первыми любимую мамочку поздравили семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они подарила Алле Борисовне самодельные рисунки, открытки и, конечно же, букеты цветов. Кроме того, малыши прочли стихи, а на кухне для Примадонны приготовили ее любимые пирожки «из детства». Перед этим угощением певица не смогла устоять.

«Дочки-матери», — подписала снимок певица.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком с застолья. Певица запечатлела Примадонну в простом домашнем сарафане с фантазийным принтом. Лиза Галкина прижалась к звездной маме, а Гарри стоял рядом с Кристиной. Также на редком семейном фото отметились внуки Аллы Пугачевой — Никита и Дени. Тут не хватало только Клавы. Девочка, к слову, подарила бабушке картину, нарисовав розы.

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