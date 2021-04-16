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Только для стройных: Юдашкина в джинсах с потертыми коленками прогулялась по набережной

Жена модельера пополнила весенний гардероб ультрамодным луком.

Только для стройных: Юдашкина в джинсах с потертыми коленками прогулялась по набережной
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

Марина Юдашкина вместе с мужем, именитым кутюрье, проводит весенние каникулы в Дубае. За время отпуска бизнесвумен успела насладиться солнечной погодой, оценить местный пляж, устроить поход в галерею, также она научилась готовить суши с креветками и лососем. Возлюбленная Валентина Абрамовича призналась, что с удовольствием будет баловать этим экзотическим блюдом своих близких и гостей на домашних вечеринках.

На прогулку по набережной Марина Юдашкина отправилась в модных джинсах с потертостями на коленках. При этом жена модельера отдала предпочтение молодежному фасону скинни. Такие узкие джинсы, как говорила Эвелина Хромченко, подходят только стройным девушкам. Остальным модный эксперт советовала обратить внимание на джинсы прямого кроя. Такие брюки из денима станут идеальной альтернативой для джинсов скинни.

Жена модельера Валентина Юдашкина - Марина Юдашкина
Марина Юдашкина в модных джинсах с потертостями на коленках прогулялась по набережной. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

К своему ультрамодному луку Юдашкина подобрала белые кеды, легкую ветровку и сорочку в полоску, сделав ставку на повседневный стиль. Джинсы скинни, как и кипенно-белый цвет, — это фавориты весеннего сезона. Поэтому возлюбленная модельера не прогадала с аутфитом.

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