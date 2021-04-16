Весенний гардероб: Фахрийе Эвджен в мини-юбке из вельвета пришла на праздник сына

Фахрийе Эвджен полюбилась российскому зрителю благодаря съемкам в турецком сериале «Королек — птичка певчая». Именно тогда она познакомилась со своим будущим мужем Бураком Озчивитом. Актриса предстала в роли Фериде, а Бурак — сыграл Кямрана. Как позже рассказывал Озчивит, он сразу обратил внимание на такую красивую девушку. Тем более, между ними по сценарию была любовная линия. Так, экранные страсти героев нашли свое отражение и в реальной жизни.

Летом 2017 года молодожены сыграли пышную свадьбу, а в апреле 2019-го у них родился первенец — сын Каран. В честь двухлетия наследника пара устроила детский праздник с тортом, шариками и гостями. Фахрийе в личном микроблоге показала подросшего сына, который удобно сидел у отца на руках.

Сама Эвджен примерила модный вельветовый костюм, подчеркнув талию мини-юбкой. Поверх простой белой блузы она накинула укороченный жакет. Длинные локоны актриса оставила распущенными, сделав легкую волну в виде естественных кудрей.

«Вот бы такую султаншу!», «Какая у Бурака красивая жена», «Идеальная пара», «Так и светится от счастья, какие глазки лучистые!!», «Малыш просто чудо, очаровашка», «Залюбовались вашей семьей! Какие милашки», — написали фолловеры.

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