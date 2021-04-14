«Весна пришла в Москву!»: невестка Валерии облачилась в рубашку лесоруба для прогулки с дочкой

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина — девушка сколь красивая, столь и модная. Несмотря на то, что всего три месяца назад Лиана стала мамой, она успевает следить за трендами и постоянно обновляет свой гардероб. Много времени невестка Валерии посвятила шопингу во время недавнего отдыха в Дубае.

А теперь, когда долгожданное тепло пришло в Москву, Лиана Шульгина много гуляет с дочкой Селин, демонстрируя удобные наряды для молодых мамочек.

На недавнюю прогулку с малышкой Лиана облачилась в рубашку лесоруба — наряд в некрупную клетку из трех цветов — красного, белого и синего, гармонично смотрится на стройной молодой маме.

«Весна пришла в Москву!» — радуется Лиана Шульгина.

Тут же, в сторис, красавица сообщила, что чувствует себя намного лучше, чем пару дней назад.

Лиане было так плохо, что она потеряла сознание прямо на улице. Жена Арсения Шульгина после обморока обратилась к врачам, и те пришли к выводу, что у девушки анемия. Лиане назначили лечение, и ее состояние улучшилось.

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