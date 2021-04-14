«Джинсы нужно поменять на классические»: модный эксперт указала на стилистический промах Марины Зудиной

Имиджмейкер Алсу Арна оценила образ актрисы, выбравшей деним с потертостями для похода на премьеру фильма, и дала несколько важных советов по комплектации аутфита.

Актриса Марина Зудина накануне посетила премьеру фильма «Медиатор». Для выхода в свет звезда облачилась в голубые джинсы с потертостями и аппликациями, рубашку оливкового цвета и черные туфли на каблуке. В этом аутфите 55-летняя Марина Зудина выглядела довольно органично и свежо.

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна отметила, что джинсы — вещь актуальная, у которой нет возрастных и гендерных ограничений.

«Марина Зудина выглядит вполне уместно в этом образе, поскольку премьера фильма — это неофициальное мероприятие. Деним всегда актуален, им часто пользуются стилисты, особенно, в возрастной группе, так как он говорит о динамике и легкости, и тем самым позволяет выглядеть на порядок моложе», — поделилась Алсу Арна в беседе с Teleprogramma.pro.

Указала стилист и на промахи, которые допустила Марина Зудина, составляя аутфит для выхода в свет.

«Я бы рекомендовала стилистам Марины или самой Марине сменить обувь, поскольку она не вписывается в образ, — отметила Алсу Арна в разговоре с Teleprogramma.pro. — Черные лодочки на каблуке выглядят очень строго и «спорят» с достаточно легким, даже где-то несерьезным за счет рваных джинсов, образом. И конечно, хочется напомнить о том, что в самой широкой зоне мы не используем акцентов, особенно, в виде накладных карманов или заплаток. Джинсы нужно поменять на классические прямые, без потертостей. Обувь сюда стоит подобрать в белом цвете, либо продублировать цвет джинсов, либо повторить цвет рубашки. И сумка тоже должна быть менее строгой».

Справка Teleprograma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Окончила курс «Теория моды» в МГУ Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. Старт карьеры — 2005–2008 гг. в Италии, затем в Москве.

Смотрите также