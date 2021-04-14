Смелый casuаl: 55-летняя Зудина появилась на премьере в наряде с модным принтом

В Москве состоялась премьера сериала видеосервиса Start «Медиатор» о переговорщике-манипуляторе. Главные роли в психологическом детективе сыграли Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова и другие. Все они появились в кинотеатре «Пионер». В числе зрителей была и Марина Зудина.

На премьера вдова Олега Табакова появилась в наряде стиля casual. Актриса выбрала шелковую рубашку, классического кроя джинсы и туфли на шпильке. Наряд украшал цветочный принт, который стал мегапопулярным в этом весенне-летнем сезоне.

Напомним, буквально недавно 55-летняя Зудина признавалась, что чувствует себя комфортно в одежде черного цвета. Но на этот раз для выхода в свет она сделала исключение.

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