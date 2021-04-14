Оттенок речного перламутра: Пересильд предстала на красной дорожке в комбинезоне из экокожи

Только недавно в эфире Первого канала состоялась премьера сериала «Угрюм-река» с Юлией Пересильд в одной из главных ролей. Прошло всего несколько недель, как блондинка вновь появится на экранах. На этот раз ее можно будет увидеть в сериале «Медиатор» видеосервиса Start. Накануне в Москве состоялась премьера, на которую пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.

Пересильд на красной дорожке появилась в комбинезоне из экокожи оттенка речного перламутра. Талию подчеркнула поясом в тон наряду, а завершила образ туфлями-лодочками на шпильке черного цвета. К слову, наряды из экокожи остаются популярными на протяжении вот уже нескольких сезонов.

Добавим, что в сериале «Медиатор» также снялись Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова и другие.

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