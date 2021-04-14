«Обувь перегружает»: модный эксперт нашла недочеты в аутфите Рудовой

Наталья Рудова, как и многие модницы, собирая свой очередной аутфит для прогулки, отдала предпочтение актуальному цветочному принту. Она нарядилась в шелковое платье, поверх которого накинула куртку из кожи, а талию подчеркнула ремнем. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-стилист Алена Кузьмина не согласна с выбором актрисы и предложила внести некоторые корректировки.

«Платье очень легкое и невесомое, не хочется утяжелять образ кожей, хочется добавить, что-то такое же легкое, например, джинсовую куртку. Обувь совершенно не подходит по стилю, фасон достаточно груб и, так как платье выступает акцентом образа, обувь уже перегружает общий вид. Я бы добавила сандалии с тонким плетением, это бы продолжило историю и стиль платья. Но если хочется внести контраст, это могут быть казаки или грубые ботинки, в этом случае образ будет гармоничным и актуальным», — сказала Кузьмина.

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Справка Teleprogramma.pro

Алена Кузьмина – персональный фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы 4 года.

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