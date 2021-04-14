«Незабываемо!»: Пегова в платье с рукавами-фонариками запечатлелась на Байконуре

Прошлой осенью Ирина Пегова стала одной из звезд «Ледникового периода». Актриса выходила на лед в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, правда, в тройку призеров эта пара попасть не смогла. После участия в шоу она продолжила сниматься в кино и сериалах, а в День космонавтики в составе группы артистов побывала на Байконуре, откуда 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Незабываемо! Байконур! Поехали!» — написала Пегова.

На кадрах Ирина позировала в черном приталенном платье в пол с рукавами-фонариками. Образ она дополнила обувью на плоской подошве нюдового оттенка, а волосы собрала в низкий пучок. Фанаты оценили ее аутфит.

«Мотивашка! Шикарная! Супер, как вам идет этот образ!» — писали пользователи Сети.

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