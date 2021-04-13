С изящной талией: постройневшая Пегова в черном платье в пол с пышными рукавами предстала на публике

Ирина Пегова знаменита своими ролями кино. Лучше всего ей удается играть простых русских женщин, которые способны спасти семью, родных и даже страну. Она выросла в небольшом городе Выкса и часто гостит у родных в деревне, поэтому ей легко удается перевоплощаться в таких персонажей. Не так давно она даже сыграла с Сергеем Буруновым в картине «Родные». Мало кто знает, что артистка еще и поет.

Пегова любит путешествовать, поэтому с радостью приехала вместе с дочкой Татьяной на Байканур. 12 апреля там состоялся концерт в честь первого полета Юрия Гагарина, состоявшегося 60 лет назад. Если днем девушка гуляла и осматривала достопримечательности, то вечером она выступила на публике. Для такого случая Ирина выбрала черное платье в пол. Наряд оверсайз с пышными рукавами дополнял тонкий пояс, подчеркнувший ее талию.

Девушка похудела после участия в шоу «Ледниковый период», чем хвасталась перед поклонниками. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и придал шика. Она собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. Актрисе удалось выдержать образ в стиле старого Голливуда. Она исполнила песню «Я — Земля», растрогав зрителей.

Поклонники одарили Пегову комплиментами. «А я в восторге от исполнения. Очень нежно и очень приятно!», «Ирина Пегова актриса, но она очень старается и это красиво с эмоциями!», «Не знала, что она умеет петь. Хорошо получилось», «В этом наряде она прекрасна», «Я еще не видела ее такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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