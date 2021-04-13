Ирина Дубцова в комбинезоне с актуальным принтом и в кожаном плаще прогулялась по Санкт-Петербургу

Ирина Дубцова в свое время стала выпускницей «Фабрики звезд». Теперь она не только сама выступает на сцене, но и пишет хиты для многих коллег. Девушка любит работать, но при этом пока не обрела счастье в личной жизни. Поклонники удивляются этому факту, так как артистка обладает эффектной внешностью. А не так давно она еще и похудела, поэтому теперь с радостью пополняет гардероб модными обновками.

На днях Ирина отправилась в Санкт-Петербург. Девушка посвятила день прогулке по городу. На этот раз она облачилась в кожаный плащ кремового цвета. Для комфорта певица выбрала комбинезон актуального принта «тай-дай». Стилисты отмечают, что этот принт стал хитом сезона. Ранее Кети Топурия уже приобрела спортивный костюм такой расцветки. Также Дубцова надела белоснежные кроссовки и взяла сумку-шопер Dior.

«Мне нравится город, который ты ненавидишь..» — поделилась мыслями звезда.

Стоит отметить, что уже второй сезон плащи не теряют своей популярности. Также все чаще звезды отдают предпочтение комбинезонам. Поклонники оценили лук Ирины. Многие отметили, что она стала очень стройной. «Шикарная женщина», «Какой у вас комбинезон крутой», «Роскошный плащ», «Ирина, вы прям модель», «Просто нереальная девушка», «Сумка шикарная», «Вас сложно не заметить», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: