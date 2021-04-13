«Напоминает халат врача»: стилист указала на модный промах Анфисы Чеховой, позирующей в белом платье-рубашке

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в эти дни в гордом одиночестве отдыхает в Майами. Красотка каждый день демонстрирует новые образы, запечатлеваясь на фото в модных летних нарядах. Как правило, это всевозможные платья, которые так идут Анфисе Чеховой и подчеркивают ее женственные формы.

На прогулку по Майами Анфиса Чехова вышла в белом платье-рубашке мидакси, вьетнамках и с трендовой плетеной сумкой. Модный эксперт Teleprogramma.pro Таня Тильча нашла этот образ звезды в целом удачным, но при этом посоветовала, с помощью чего можно сделать аутфит более ярким и гармоничным.

«В целом Анфиса Чехова выбрала неплохой вариант летнего платья, — отметила стилист Таня Тильча в беседе с Teleprogramma.pro. — Но из-за закрытого верха и формы рукава оно действительно может напоминать халат врача или медсестры. Образ заиграет по-новому, если добавить к нему украшения – цепочку, нитку жемчуга или трендовые сейчас разноцветные бусы. Пояс можно заменить на широкий плетеный ремень бежевого или коричневого цвета. Он как раз добавит яркости, будет хорошо гармонировать с аксессуарами и образ, что называется, «заработает».

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Что касается белого цвета, то он, по мнению Татьяны Тильча, Анфису Чехову совсем не полнит. Объема актрисе придает другая деталь.

«Закрытая зона верха немного увеличивает зону плеч, — обратила внимание Татьяна Тильча. — А сам же цвет смотрится гармонично и очень подходит Анфисе».

Справка Teleprogramma.pro

Таня Тильча — стилист, модный эксперт фэшн-изданий, IT-предприниматель. Опыт работы в индустрии красоты более пяти лет. За это время Таня сделала обзоры более 350 брендов и помогла сотням девушек стать красивее.

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