Так еще стройнее: Нетребко в джинсах-дудочках и горчичном джемпере предстала на репетиции

Анна Нетребко любит путешествовать. Она не скрывает, что график ее работы расписан на годы вперед. При этом из-за пандемии оперная дива смогла впервые провести время дома больше нескольких недель. Дошло до того, что теперь певица расстраивается, когда узнает про очередной локдаун в Вене, где она живет. Но этой весной артистка снова приехала в Россию, чтобы повидать родных, а также выступить на публике.

Последние несколько дней Анна наслаждалась отдыхом. Она успела съездить в Краснодар к отцу, а также повеселиться в особняке Филиппа Киркорова. Артистка не скрывает, что ей нравится вести такой образ жизни. А поклонники всегда следят за ее образами, так как певица следит за трендами и не боится экспериментировать. Накануне Нетребко с друзьями и сыном Тьяго гуляла по Москве в комбинезоне и белом пальто.

«Надо добавить, а то слишком все скромно и благородно. Нам же нужны блестяшки? Вот теперь так, как надо», — приговаривала звезда.

Она дополнила свой лук перчатками с пайетками.

А вот на следующий день оперная дива отправилась на репетицию. Она пела одну из арий, но при этом была облачена в лаконичный повседневный образ. Анна выбрала джемпер горчичного цвета и джинсы-дудочки, подчеркнувшие ее стройные ноги. Ботильоны на каблуке дополнили образ.

Поклонники в очередной раз решили, что артистка похудела. Благодаря удачному наряду она выглядела еще стройнее. Более того, мешковатый джемпер скрыл изъяны ее фигуры. Этот прием используют многие стилисты.

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