«Пока не покажем»: невестка Орбакайте в струящейся юбке и кроп-топе цвета мандарина пришла разучивать самбу

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова расширяет горизонты. Красавица-модель решила попробовать себя в танцах. Сейчас жена Никиты Преснякова занята тем, что постигает это искусство под руководством опытного тренера.

В сторис Instagram Алена Краснова показала фрагмент репетиции в специальной танцевальной студии, увешанной зеркалами во весь рост.

«Второе занятие у нас уже проходит с Викой. Очень классно. Нам так нравится. Сегодня мы учили самбу. Но не покажем, потому что еще не готово», — поделилась Алена Краснова.

Даже на тренировке представительница одной из самых известных семей в России выглядит весьма мило.

Алена Краснова предстала в короткой струящейся юбке с необычным принтом и кроп-топе цвета мандарина. На ногах у красотки туфли на высоком каблуке, которые подчеркивают стройность ее ног.

Очевидно, что Алена Краснова прекрасно знает обо всех своих плюсах и умело подбирает образы, которые способны эффектно подчеркнуть ее сильные стороны и замаскировать слабые. Если такие вообще имеются.

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