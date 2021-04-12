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«Нетривиальный аутфит»: модный эксперт оценила образ Анны Нетребко на прогулке

Оперная дива вновь наслаждается отдыхом в Москве.

«Нетривиальный аутфит»: модный эксперт оценила образ Анны Нетребко на прогулке
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко вновь отдыхает в Москве. Напомним, что в столице России она проводила новогодние каникулы. С наступлением теплых деньков оперная дива решила прогуляться по городу. Для этого она выбрала аутфит в ярких оттенках. Синее пальто, неоновые кроссовки. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Марина Корабель отметила, что в этом весенне-летнем сезоне яркие цвета особенно актуальны.

Анна Нетребко (справа)
Анна Нетребко (справа). Скриншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

«Насыщенно синее пальто гармонично сочетается с кроссовками ультрамодного кислотного зеленого оттенка, а неоновая сумка в этой же гамме и брюки с рисунком завершают такой нетривиальный аутфит. Единственное, если рассматривать маску как элемент образа, то ее лучше сменить на однотонную, без страз», — сказала Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства,  стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Марина Корабель
Марина Корабель. Фото: личный архив

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