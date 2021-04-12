Попытка придать актуальность: модный эксперт оценила образ Рудовой

Наталья Рудова часто радует фанатов своими снимками в Instagram. 37-летняя блондинка может похвастаться идеальной фигурой, которую оттачивает спортивными упражнениями. Но на этот раз актриса решила выбрать жакет оверсайз. Однако модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, в нем блондинка не выглядит стильно.

«Светлый твидовый жакет в клетку способен добавить возраста и «солидности», если скроен в стиле Chanel. Здесь же мы видим попытку придать жакету актуальный оверсайз. Но то, как неловко чувствует себя актриса в этой одежде, сводят на нет все старания выглядеть стильно и непринужденно. Жакет выглядит как «полупальто» из 90-х. Он не держит форму, явно велик в груди и рукавах. Современный жакет оверсайз с усиленной линией плеча, напротив, создает строгий графичный силуэт, но при этом может акцентировать талию», — сказала Маковей.

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Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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