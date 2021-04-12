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«Буду красоваться перед любимым»: Анастасия Волочкова предстала в «голом» платье с перьями

Известная балерина продолжает удивлять публику своими образами.

«Буду красоваться перед любимым»: Анастасия Волочкова предстала в «голом» платье с перьями
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова прославилась не только своей способностью садиться на шпагат в любых обстоятельствах и интерьерах, но и полным отсутствием чувства меры, вкуса и стиля.

Пытаясь выглядеть эффектно и производить фурор, балерина всякий раз демонстрирует, что далека от мира моды и понятия не имеет о том, что такое современные тренды, а к своим 45 годам так и не разобралась, что ей идет, а что — добавляет излишней пикантности.

В нелепом наряде Анастасия Волочкова предстала и на этот раз. Звезда показала в Instagram себя в довольно странном облачении. Анастасия Волочкова позировала в прозрачном платье с американской проймой, украшенном перьями. Звезда планирует подобными нарядами вдохновлять своего мужчину. Кроме того, она считает, что образ вполне себе в балетном стиле.

«Буду красоваться перед любимым», — поделилась под фото Волочкова.

Правда, балерина сделала оговорку: в таком виде она намеревается выходить на пляж во время отдыха. Но в таком случае непонятно, зачем Анастасия Волочкова дополнила образ туфлями на платформе.

Анастасия Волочкова в голом платье
Анастасия Волочкова уверена, что этот наряд понравится ее мужчине. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Кстати, балерина дала понять, что подписчики свои мнения по поводу ее наряда могут оставить при себе, она отключила возможность комментировать ее пост. В последнее время Настя поступает так всегда: слишком много у нее хейтеров.

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