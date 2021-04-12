«Буду красоваться перед любимым»: Анастасия Волочкова предстала в «голом» платье с перьями

Анастасия Волочкова прославилась не только своей способностью садиться на шпагат в любых обстоятельствах и интерьерах, но и полным отсутствием чувства меры, вкуса и стиля.

Пытаясь выглядеть эффектно и производить фурор, балерина всякий раз демонстрирует, что далека от мира моды и понятия не имеет о том, что такое современные тренды, а к своим 45 годам так и не разобралась, что ей идет, а что — добавляет излишней пикантности.

В нелепом наряде Анастасия Волочкова предстала и на этот раз. Звезда показала в Instagram себя в довольно странном облачении. Анастасия Волочкова позировала в прозрачном платье с американской проймой, украшенном перьями. Звезда планирует подобными нарядами вдохновлять своего мужчину. Кроме того, она считает, что образ вполне себе в балетном стиле.

«Буду красоваться перед любимым», — поделилась под фото Волочкова.

Правда, балерина сделала оговорку: в таком виде она намеревается выходить на пляж во время отдыха. Но в таком случае непонятно, зачем Анастасия Волочкова дополнила образ туфлями на платформе.

Кстати, балерина дала понять, что подписчики свои мнения по поводу ее наряда могут оставить при себе, она отключила возможность комментировать ее пост. В последнее время Настя поступает так всегда: слишком много у нее хейтеров.

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