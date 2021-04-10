«Площадь Красная видна»: Анна Заворотнюк запечатлелась в одном из самых знаменитых ресторанов Москвы в цветочном платье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — опубликовала свежие фото в своем аккаунте. Модель сделала несколько кадров в ресторане на Моховой улице.

Анна посетила гранд-Кафе Dr. Живаго. Знаменитость запечатлелась на фоне красно-белого интерьера заведения. Сама модель выбрала для выходного досуга сливочное платье с цветочным принтом. Бутоны черного мака украшали наряд Заворотнюк.

«А из нашего окна Площадь Красная видна. Ну не могла я выбрать меньше фотографий, кто пролистал все до конца?», — спросила Анна у своих подписчиков.

Отметим, что не только рисунок, но и ажурный воротничок разнообразили классическое платье с рукавами три четверти. Ранее модный аксессуар выбирали телеведущая Екатерина Стриженова и актриса Карина Андоленко.

Екатерина отдала предпочтение белоснежному воротничку «Клодин» в сочетании с алым приталенным платьем. А Карина скомбинировала аксессуар с кипенно-белой рубашкой и джинсами с цветочным принтом.

Что касается Заворотнюк, она добавила к платью кожаные жокейские сапоги черного цвета. Поклонники Анны были изумлены модным образом знаменитости:

«Анечка, ну до чего красивая», «Вы богиня!», «Волшебная», «Все фотографии великолепны», «Боже, какая красота на улице! Аня, а Вы, конечно, как всегда, восхитительны!», «Как можно быть такой красивой?».

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