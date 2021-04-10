«Прекрасный повод»: Зара отметилась на музыкальном мероприятии с Полиной Гагариной

Певица Зара запечатлелась с коллегой и приятельницей после выступления в Кремле. Примечательно, что артистки сделали совместное фото с одинаковыми букетами и похожими нарядами в солнечную погоду в столице.

Зара отметила, что музыка — это не только ее профессия, но и магнит для встреч с друзьями. Благодаря общему мероприятию в Кремле знаменитость смогла встретиться с Полиной Гагариной. Мама двоих сыновей призналась, что давно не видела подругу.

«Прекрасный повод встретиться с дорогой Полиной. Как порой трудно бы не было – музыка точно помогает и поддерживает каждого! Согласны?», — поинтересовалась Зара у своих поклонников.

К слову, обе исполнительницы выбрали наряды стиля монохром. Блондинка Гагарина предпочла светлые брюки со стрелками. К ним Полина подобрала лаковые классически лодочки на шпильке цвета кофе с молоком. А сверху знаменитость накинула плащ до колена цвета слоновой кости.

Что касается Зары, певица тоже создала look в одной цветовой гамме. Однако в качестве цветовой основы для своего фэшн-образа артистка выбрала насыщенный черный. Зара сочетала темные туфли с острым носом на высоком каблуке с классическими силуэтными брюками и пиджаком с баской.

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