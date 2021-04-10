Яркие акценты: Виктория Лопырева в лимонных босоножках и с малиновой сумочкой похвасталась белоснежным платьем

Бизнесвумен Виктория Лопырева опубликовала фотоотчет из Арабских Эмиратов. Знаменитость поужинала с друзьями в мини-платье с цветочным принтом. Об этом посол чемпионата мира по футболу 2018 года сообщила в своем аккаунте.

Виктория выбрала кипенно-бело платье выше колена с небольшой серебристой бахромой на подоле. Наряд Лопыревой был расшит серыми с блестками нитями. Цветочный принт знаменитость дополнила яркими делателями в своем образе. Так, телеведущая надела кислотно-желтые босоножки на шпильке. Также модель продемонстрировала лаковую малиновую сумочку прямоугольной формы на тонком ремешке. К слову, Виктория отдала предпочтение платью с вырезом «каре».

«Счастливая пятница с друзьями. Повод есть!», — заинтриговала своих поклонников Виктория.

Лопырева не рассказала, что именно стало поводом для пятничных посиделок с близкими. Однако поклонники знаменитости увидели искреннюю радость в глазах Виктории.

«Вот нравится мне Вика, очень! Всегда на позитиве и всегда в классной компании!», «Красотки все!», «Роскошная компания», «Вы такие прекрасные», «Супер-место для бранча», «Классно как у вас», — написали фанаты телеведущей в комментариях под фото.

Напомним, недавно избранник Лопыревой — Игорь Булатов — стал первым заместителем председателя правительства Коми.

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