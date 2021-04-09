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«Поем сегодня»: Ольга Бузова облачилась для съемок в шорты пижамного стиля, косуху и грубые армейские ботинки

Звезда исполнила свой новый трек «Так сильно» на ТНТ.

«Поем сегодня»: Ольга Бузова облачилась для съемок в шорты пижамного стиля, косуху и грубые армейские ботинки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющую телеведущую Ольгу Бузову вполне можно считать еще и иконой стиля. Иногда за один день звезда демонстрирует несколько ярких образов, которые мечтают повторить ее преданные фанаты.

Не так давно вместе с Анной Покров и Даней Милохиным Ольга Бузова записала новый трек под названием «Так сильно».

Вечером в пятницу, девятого апреля, Ольга и Анна стали участницами шоу на телеканале ТНТ, где исполнили композицию «Так сильно», которая за короткий срок уже успела стать хитом.

«Поем сегодня «Так сильно», — сообщила в сторис Instagram Ольга Бузова.

Для появления на публике, на которую теледива обожает производить впечатление, Ольга облачилась в наряд, сочетающий в себе пижамный и брутальный стили. Бузова выбрала шелковые шорты молочного оттенка с тонкой черной каймой, черный топ и такого же цвета высокие армейские ботинки на шнуровке. Дополнила звезда свой образ кожаной косухой одного тона с шортами.

Ольга Бузова
Ольга Бузова в сценическом образе. Фото: instagram.com/buzova86/

На прекрасной, стройной и подтянутой фигуре 35-летней Ольги Бузовой все это смотрится вполне гармонично.

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