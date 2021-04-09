«По Тверской с ромашками»: Нетребко в персиковом тренче прогулялась в центре Москвы

Анна Нетребко большую часть времени проводит в Вене. В этом городе у оперной дивы есть своя недвижимость. Однако не забывает артистка и свою родину. Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова старается навещать родственников и близких друзей. Так, прилетев в Москву, Анна отправилась на прогулку по центру столицы. Тем более, что погода к этому располагала. Утром было солнечно и даже тепло. На Тверской оперная дива позировала с букетом ромашек. При этом певица была облачена в пудровый персиковый тренч и ботильоны на каблучке. Изюминкой образа стал шарфик, который Анна небрежно накинула поверх пальто.

«По Тверской с ромашками», — подписала снимок оперная дива.

А уже в гостях Анна Нетребко предстала в фантазийном платье-балахоне из шифона. Благодаря невесомой струящейся ткани певица умело скрыла фигуру, позировала, она, к слову, босиком. Как настоящая восточная дива.

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