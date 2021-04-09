Отпуск в Дубае: 62-летняя Юдашкина в клетчатом платье миди сделала акцент на талии

Марина Юдашкина в свои 62 года тщательно следит за имиджем и стилем. Как и Примадонна отечественной эстрады, жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина одевается с иголочки. В этом ей помогает супруг. Зачастую, на светских мероприятиях и домашних вечеринках бизнесвумен появляется в элегантных нарядах, автором которых выступает ее муж. Для Валентина Абрамовича его возлюбленная не только верный спутник по жизни, вторая половинка и хранительница домашнего очага, но и муза.

На отдыхе в Дубае Марина Юдашкина позировала на балконе гостиничного отеля, любуясь красотами природы и прозрачными волнами, а также песчаным пляжем. Утром возлюбленная модельера облачилась в клетчатое платье миди приталенного силуэта и босоножки. Изюминкой образа стала струящаяся юбка солнце. При этом акцент жена Валентина Юдашкина сделала на талии.

Лето Марина Юдашкина проводит на даче. Жена модельера выращивает в парниках овощи, ее внуки Анатолий и Аркадий любят лакомиться помидорами и огурцами прямо с грядки. Собрав осенью урожай, возлюбленная Валентина Абрамовича сама делает закрутки, к примеру, малосольные огурчики.

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