Главное — струящаяся юбка: Юдашкина в фантазийном платье миди пришла на выставку

Чета Юдашкиных близко дружит с семьей Аллы Пугачевой. Именитый кутюрье и его жена частые гости в особняке Примадонны отечественной эстрады в подмосковной деревне Грязь. Как и певица, возлюбленная Валентина Абрамовича одевается с иголочки. Она отдает предпочтение женственным и элегантным аутфитам. Зачастую на светских мероприятиях и домашних вечеринках она появляется в нарядах, автором которых выступает ее муж. Тонкому вкусу Валентина Юдашкина его вторая половинка доверяет безоговорочно.

На выставке в Дубае Марина Юдашкина покрасовалась в фантазийном сливочном платье миди. Изюминкой лука стала струящаяся юбка солнце. Белокурые локоны возлюбленная модельера оставила распущенными, накинув на плечи кипенно-белую кофту. Образ дополнили босоножки на плоской подошве без каблучка.

«Изысканная леди!», «Главное — колени прикрыты, фасон идеальный», «Как всегда элегантная и статная», «Вот она музы кутюрье», «Тут не к чему придраться», «Какая шикарная», «Залюбовались вашей красотой», «Природная грация и плавность линий», — пишут фолловеры.

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