Гладкие локоны и челка: 71-летняя Пугачева в платье-рубашке с поясом на талии позировала на вечеринке с мужем

Памятный снимок появился на одной из фанатских страничек Примадонны отечественной эстрады.

Еще до пандемии Алла Пугачева не так часто покидала свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Однако ради вечеринок с друзьями Примадонна все-таки оставляла двойняшек Гарри и Лизу на попечении нянечек.

Так, на одном из таких застолий певица предстала в полосатом силуэтном платье-рубашке с акцентным поясом на талии. Прическу возлюбленной шоумена Максима Галкина украшал пышный бант.

Алла Борисовна любит яркие и нестандартные аксессуары. У Примадонны огромное множество различных цепочек с массивными кулонами, также она носит перстни. Примечательно, что певица отдала предпочтение элегантной укладке: гладким струящимся белокурым локонам и челке.

На одной из фанатских страничек Примадонны в Instagram появилось фото, на котором она позировала с мужем шоуменом Максимом Галкиным, певицей Жасмин и Еленой Север. Ежегодно Алла Пугачева с помпой отмечает первое воскресенье весны. Эту традицию она придумала еще в юности. И остается верна себе на протяжении десятка лет.

С помощью вертикальных линий в платье Примадонна визуально вытянула силуэт, став казаться еще стройнее. Историк моды Александр Васильев не раз осыпал певицу комплиментами, подмечая, что Алла Пугачева заметно постройнела и стала выглядеть моложе благодаря замужеству. Свадьба с Максимом Галкиным, как говорит искусствовед, пошла певице только на пользу.

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