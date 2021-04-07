Поддержала тренд на черно-белый принт: Водянова совместила в одном образе вертикальную и горизонтальную полоску

Всемирно известная модель Наталья Водянова, безусловно, является непревзойденной иконой стиля. Каждый образ дивы достоин подражания. Наталья всегда выглядит безупречно — отдыхает ли она в саду своего особняка под Парижем с мужем и детьми или же появляется на массовом мероприятии.

На днях Наталья Водянова прилетела в Россию и уже успела побывать в Большом театре, встретиться с Ксенией Собчак, а заодно продемонстрировать стильные образы.

Настоящий модный ликбез Наталья Водянова устроила в Instagram, на собственном примере показав, как можно красиво сочетать в одном образе две полоски — вертикальную и горизонтальную. На фото красавица-модель предстала в рубашке с вертикальной полоской, поверх которой надет жилет — в горизонтальную.

«Мы скоро в Москве и Питере», — сообщила под фото Наталья Водянова.

Аутфит модели вызвал бурю восторгов среди ее подписчиков.

«Наташа! Какая вы классная!», «Обожаю ваши голубые, нереальной красоты, глаза», «Я очень мечтаю о встрече с вами», «На вас Москва хорошо влияет», — сделали комплименты Водяновой ее поклонники.

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