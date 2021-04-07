Сама элегантность: Ани Лорак запечатлелась в атласном брючном костюме и с клатчем Yves Saint Laurent

Ани Лорак в прошлом году редко появлялась на публике. Так как ее концерты были отменены из-за пандемии, артистка отдыхала с дочкой Софией в теплых странах. Однако она известна своим трудолюбием, поэтому не смогла долго быть без сцены. Теперь певица готовит новые хиты и не пропускает громких событий. Она еще недавно гуляла по Киеву в модных пуховиках и плащах, а теперь появляется на светских раутах в платьях и других вечерних образах.

Все чаще Лорак делится советами. Она уже рассказывала, что ей по душе стиль спорт-шик. Также девушка любит лаконичные и монохромные образы. Накануне она решила похвастаться одним из своих вечерних аутфитов. Артистка позировала на кожаном диване в брючном костюме из черного атласа и бархатным клатчем Yves Saint Laurent. На шее Каролины (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) красовалось ожерелье. Наряд дополнили алые лодочки.

«Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри. Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту. Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте», — высказалась звезда.

Поклонники оценила простой, но элегантный образ Лорак. Многие одарили ее комплиментами. К слову, в похожем образе она блистала на вечеринке, которую месяц назад организовал Филипп Киркоров. Тогда он поддержал Наталью Гординеко, которая поедет на «Евровидение» от Молдовы.

«Каролина, вы такая красивая! Один из любимых ваших образов», «Ты как цветок, нежна и красива», «Красотень, вам очень идет черный костюм», «Красотка, всегда на стиле», «Аристократка во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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