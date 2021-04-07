Стиль леди: Виктория Лопырева в платье плиссе небесного цвета пришла на конференцию в Дубае

Виктория Лопырева в свое время была первой красавицей Ростова, а потом стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она ездила по разным странам, как посол чемпионата мира по футболу. В последние годы девушка занималась не только тем, что растила сына Марка Лео, но и участвовала в различных фотосессиях. Также блондинка развивается в сфере бизнеса. В прошлом году она получила новую должность — возглавила отраслевую комиссию по развитию спортивной индустрии в Ассоциации Менеджеров.

7 апреля Виктория посетила мероприятие, организованное Russia Creates. На конференции она появилась в элегантном весеннем образе. Лопырева предстала в приталенном платье плиссе небесного цвета. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились не только уместностью образа, но и элегантностью бизнесвумен. Многие одарили комплиментами Лопыреву:

«Вика, какая роскошная», «Вот это платье», «Вам надо на свидание в таком пойти», «Просто глаз не отвести!!», «Вы там всех покорили», «Налюбоваться не могу, цвет шикарный».

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