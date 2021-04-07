«Умудрилась сохранить стройную фигуру»: Васильев не нашел изъяна во внешности 73-летней Ротару

Историк моды уточнил, что уж кого-кого, а Софию Михайловну «возраст не берет».

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб народной артистки СССР Софии Ротару. По словам историка моды, народных артисток СССР у нас уже не так много, раз-два и обчелся: Пугачева, Пьеха, Брегвадзе и Ротару.

«София Михайловна и сейчас замечательно поет. А как она выглядит! Возраст ее не берет! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечно молодости. Это единственная из певиц 70-х годов, которая умудрилась сохранить такую стройную фигуру и узнаваемые черты лица», — приводит 7days словам Александра Васильева.

Искусствовед подметил, что София Ротару — настоящая звезда, собирает большие залы и пользуется колоссальным успехом. И ничто ее не пошатнуло. Она пример для всех других певиц.

«И никто не имеет права называть ее в 73 года бабушкой. София Михайловна выглядит как девушка. У нее очень хорошие стилисты. Они знают, что ей идет: вертикальные линии, например. Ротару выбирает верную длину, правильную долю прозрачности», — добавил историк моды.

Васильев уточнил, что главный секрет — стиль Ротару остается постоянным уже много лет, она не меняет кардинально ни фасоны своих нарядов, ни макияж, ни прическу. Поклонники привыкли видеть ее с длинными темными волосами на прямой пробор, в просторных, не обтягивающих тело одеждах.

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