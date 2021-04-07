«Гуляем по Питеру»: Кудрявцева в дубленке с вышивкой отметилась на набережной с Макаровым

Лера Кудрявцева в этом году успела пережить много проблем. Телеведущая не скрывает, что порой сильно нервничает на работе. По этой причине недавно она попала в больницу. Ее госпитализировали прямо со съемочной площадки. А ранее она успела переболеть коронавирусом и больше месяца находилась дома, восстанавливаясь после травмы крестца. Недавно девушка вернулась к работе, но при первой возможности она уехала из Москвы, чтобы развеяться.

Уже несколько дней Лера находится в Санкт-Петербурге. Она приехала туда с мужем Игорем Макаровым. Сначала телеведущая пропала из соцсетей, а потом похвасталась семейной идиллией. Она отправилась гулять по набережной. 49-летняя звезда облачилась в черную дубленку с вышивкой. Лера держала за руку мужа, который предпочел облачиться в наряд в спортивном стиле и голубой пуховик.

«Гуляем по Питеру. Есть такая возможность сегодня», — отметила Кудрявцева.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она посвежела и похорошела. Более того, телеведущая выбрала актуальную одежду для весны. Дубленки в этом сезоне находятся на пике популярности. К слову, по всей видимости пара не стала брать с собой в поездку дочку Марию. Двухлетняя малышка обычно находится в центре внимания и почти не разлучается с родителями.

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