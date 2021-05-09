Кюлоты, этнические узоры и мини-юбки: как выглядит модный весенний гардероб Пелин Карахан

Пелин Карахан запомнилась российскому зрителю благодаря роли в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла дочку султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Помимо запоминающейся миловидной внешности Пелин обладает и прекрасным чувством стиля.

Сайт Teleprogramma.pro вместе с модным экспертом Еленой Бестави выбрал самые трендовые луки в весеннем гардеробе актрисы. Некоторые образы модницы вполне могут взять на заметку.

Морская прогулка

Имидж-стилист по-достоинству оценила этот повседневный лук, дав ему высокую оценку — десять из десяти баллов. Пелин легко сочетала джинсы прямого кроя с молодежными кроссовками.

«Классный и игривый образ в стиле casual. Инфантильность розовой футболки с принтом аккуратно снижает черный базовый блейзер. Сочетание джинсов и пиджака — всегда удачная идея! Трендовые кроссовки поддерживают оттенок топа и завершают образ. Пелин явно на выходных или в путешествии, а значит аутфит вполне уместен. Для создания более серьезного варианта, можно собрать волосы в низкий хвост, а обувь заменить на черные лоферы», — отметила стилист.

Леди в городе

Еще один не менее удачный образ — актриса примерила кожаные кюлоты с полосатым лонгсливом. Но из-за модного недочета с обувью Елена дала ему только шесть баллов из десяти возможных.

«В данном образе сразу хочется заменить обувь, эти кеды выбиваются на общем фоне и выглядят немного милитари. Я бы заменила их на лоферы или кроссовки черного или белого цвета. Лонгслив за счет спущенного плеча и горизонтальной полоски сильно увеличивает плечевой пояс. Для улучшения ситуации можно попробовать немного поднять рукава и оставить сам верх на выпуск, подхватив сбоку или по центру. В целом, втачной рукав выглядел бы гармоничнее. Для более завершенного образа можно добавить базовые украшения, например, двойную цепь на шею», — добавила Бестави.

Барби на вечеринке

Бесспорно, Пелин Карахан за счет миловидной внешности и стройной фигуры почти во всех аутфитах выглядит привлекательно. А этот образ с платьем Барби модный эксперт оценила в десять баллов.

«Красивый и яркий образ! Все тренды этого сезона в одном платье: мини, асимметрия, цвет, принт и объемный рукав. Босоножки в тон смотрятся отлично, а убранные в прическу волосы прекрасно завершают лук. Прекрасный вариант для летних вечеринок», — уточнила Елена.

Этнические нотки

Оценивая домашний лук актрисы, имидж-стилист подметила, что в этом сезоне этника — на пике популярности. Такому аутфиту Елена Бестави дала десять баллов и объяснила почему.

«В этом сезоне этника — тренд, и у Пелин она получилась идеально! Аксессуары, маникюр, все подобрано прекрасно. Цвет платья очень гармонично смотрится с цветом волос, игра контрастов! Завершить образ можно сандалиями с завязками или босоножками на танкетке с закрытым носом», — уточнила имидж-стилист.

Повседневная история

Не все аутфиты Пелин одинаковы хороши, в некоторых чувствуются модные недочеты. В этот луке Бестави советует актрисе заменить джинсовую куртку на более свободную в стиле оверсайз, а босоножки — на простые и легкие кеды.

«Легкие платья в сочетании с джинсовой курткой всегда смотрятся здорово, однако, в данном случае я бы заменила куртку на размер побольше и босоножки на кеды. Либо же куртку на блейзер белого или пастельного оттенка, тогда босоножки будут смотреться гармоничнее, а образ в целом более романтичным», — добавила Елена.

Дива в ретро-стиле

Платье в стиле бохо имидж-стилист оценила в десять баллов. Бестави подметила, что такой утонченный лук актриса дополнила небрежной прической, отказавшись от лишних украшений.

«Образ в стиле бохо, за счет силуэта платья очень женственный и элегантный. Легкая, чуть небрежная прическа и этнические аксессуары его совершенствуют. Если это не вечерний образ для ужина на отдыхе, то босоножки можно заменить на кожаные сандалии на плоском ходу с ремешками или завязками, добавить плетенную соломенную сумку. Стиль будет выдержан, но лук будет более дневным. Все прекрасно!» — уточнила имидж-стилист.

Султанша в саду

Оценивая весенний лук Пелин Карахан, эксперт в сфере моды подметила, что пастельные оттенки и мини сейчас в тренде, так же как и босоножки из прозрачного винила. Короткая юбка и незаметная обувь прекрасно друг друга дополняют, усиливая эффект длинных ног. Этому луку стилист дала восемь баллов.

«Рубашка, завязанная в узел, хоть и с принтом, но довольно нейтральных оттенков — она не перетягивает на себя внимание, оставляя лавандовый цвет главным акцентом. Образ стилистически верный. Однако я заменила бы юбку на вариант прямого кроя и из чуть более плотной ткани, так аутфит стал бы более гармоничным», — заверила Елена.

Вечеринка у бассейна

Элегантное платье на запах имидж-стилист оценила в десять баллов. Насыщенный зеленый восхитительно смотрится на смуглой коже, а в этом сезоне он еще и в тренде. Женственное платье на запах из струящейся ткани отлично подчеркивает фигуру. Аксессуары подобраны в соответствии с образом: ярко и по-летнему.

«Прозрачные виниловые босоножки визуально удлиняют ногу и не отвлекают на себя внимание. Платье так же хорошо будет смотреться с белыми кедами и небольшой сумочкой кросс-боди, в таком образе можно гулять весь день, чувствуя себя одновременно женственно и комфортно», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист.

Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR-менеджера» (апрель 2010). Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012).

Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016-2018). Проведение презентаций и тренингов в г. Элисте и в г. Астрахань. Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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