Скрыла изъяны фигуры: 62-летняя Марина Юдашкина в платье свободного кроя посетила ресторан

Марина Юдашкина уже 33 года состоит в браке с Валентином Юдашкиным. Она помогает ему как жена и муза. Более того, светская львица трудится в модном доме маэстро. Они часто посещают светские рауты и видятся с друзьями. Зачастую супругов можно увидеть в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. У Марины схожие вкусы с Примадонной. В 62 года она одевается элегантно, сдержанно и согласно трендам.

Уже неделю чета Юдашкиных отдыхает в Дубае. Они находят время на походы в рестораны, вечерний променад и встречи с друзьями. В жаркой стране Марина носит легкие платья в пол. Она предпочитает открывать только зону ног. 6 апреля модельер вновь отправился с женой в ресторан. Они отведали свежую рыбу и слоеный пирог.

На этот раз светская львица выбрала белое платье с абстрактным принтом. Наряд оверсайз без рукавов скрыл все изъяны фигуры. Блондинка покрасовалась в женственном образе на фоне знаменитого отеля Burj Al Arab Jumeirah.

«Прекрасный вечер!» — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена кутюрье. Многие посчитали, что ее образы достойны отдельной коллекции в модном доме. «Какая вы обаятельная женщина», «Мисс Очарование», «Красавица невозможная», «Вау… какие у вас наряды», «Кто эта девочка???», «Так еще стройнее», «На подиуме, вам идет», «Мариночка, какая вы воздушная!» — прокомментировали пост подписчики.

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