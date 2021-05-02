«Должно помогать демонстрировать себя»: Орбакайте, Топурия, Асмус и другие выбрали стильные платья

Главное предназначение платья — акцентировать женственность. Для этого самое важное выбрать правильный силуэт и расставить правильные акценты. Сайт Teleprogramma.pro узнал у стилиста-имиджмейкера Ларисы Тимиряевой, какие платья будут считаться сами модными и что делает платье трендовым.

Так, женственность и романтичность снова отвоевали себе место на модном пьедестале, подвинув андрогинность и маскулинность. И нежные платья в ретро-стиле снова заявили о себе. Все подробно разберем на примере звездных модниц.

Кристина Асмус

Эта яркая актриса, по мнению модного эксперта, воссоздала роскошный ретро-образ в стиле 30-х годов прошлого столетия. Тут и утрированная женственность, и плавные линии, и множество мелких пуговок обтянутых тканью. А также драпировки, рукав-буф на узкой манжете. Ко всему прочему, тонкий шелк с жемчужным блеском добавляет статуса и праздника данному платью.

«Кудри, уложенные гладкой волной волос к волосу. Если учесть, что кино и фото были черно-белыми, то в моде был контраст. Белое лицо и темные губы. Кристина в своем образе учла все тонкости и даже украсила себя меховой горжеткой. Но данный образ выглядит постановочным. А чтобы модно адаптировать ретро-стиль в современную моду, нужно миксовать его с современными аксессуарами», — уточнила стилист.

Вера Брежнева

Имиджмейкер также подметила, что на ряду с платьями-комбинациями в моде любые платья с тонкими завязками. Различные функциональные и декоративные завязочки — это еще один микро-тренд, присутствие которого добавит модного градуса платью.

«Обратите внимание на такое платье с завязочками Веры Брежневой. В весенне-летнем сезоне в моде демонстрировать спину. Так что платья с глубоким вырезом на спине в фаворитах. И между прочим — это самая элегантная подача привлекательности», — добавила Лариса.

Валерия

Оценивая весенний аутфит певицы, стилист подметила, что акцентный белый воротник платья добавляет объема сверху, усиливая плечевой пояс, тем самым помогая силуэту визуально выглядеть стройнее.

Валерия итак стройна, а в этом платье выглядит просто Дюймовочкой. Артистка объединила сразу три тренда в одном луке: черно-белый контраст, объемный воротничок из воланов, и высокий разрез по ноге. Все эти детали делают платье ультрамодным, несмотря на нотки ретро-стиля.

Валерия обыграла весь образ модными аксессуарами, добавив контраста в виде часов, напоминающие мужские.

«Идеальный пример того, как обыгрывать и миксовать ретро и современность. Еще нужно помнить, что воротник всегда акцентирует портретную зону и нужно подбирать его форму под черты своего лица. Валерия отдала предпочтения воланам, которые гармонируют с округлыми линиями в чертах лица добавили нотки стиля Рококо, что сто процентов подходит ее персональному стилю с наивным романтизмом», — заверила Тимиряева.

Кристина Орбакайте

Сейчас в моде детали и манера комплектации, поэтому образ нужно продумывать целиком. Обратите внимание, как Кристина обыграла вишенку на рукаве платья красными туфлями и сумочкой, что сделало картинку целостной и законченной.

«Объем — это модная тенденция. И его присутствие в фасоне, форме или деталях платья, мгновенно добавляют ему модного градуса. Очень популярны платья с объемными рукавами как у Кристины Орбакайте. Любой объемный рукав: фонарик, более удлиненная его версия — буф, епископский рукав, рукав в форме окорока сделают платье модным. Еще одна модная деталь, а вернее микро-тренд, который триумфально перешел с осенне-зимнего сезона в весенне-летний — высокий разрез по ноге», — добавила стилист.

Кети Топурия

По словам имиджмейкера, одними из самых модных платьев в весенне-летнем сезоне 2021 будут платья-тренчи и платья-пиджаки. Этот тренд не новый, но добавил свои коррективы. Платья-тренчи обыгрываются интересными, необычными для тренча деталями, объемными рукавами или декоративными элементами.

«Платья-пиджаки будут более востребованы в удлиненной версии, миди и даже макси. Пример такого платья у Кети Топурии. Такие платья можно применять как в деловом стиле, так и в streetstyle образах», — уточнила Лариса.

Анна Нетребко

Имиджмейкер дала понять, что в моде рулит минималистический стиль, а вместе с ним и платья-футляры лаконичного кроя, ставшие уже классикой.

«И твидовая ткань Шанель просто идеально подходит под стиль «маленького платья», которое не обязательно должно быть черным. Тем более черно-белое сочетание — в фаворитах», — отметила стилист.

Татьяна Навка

Оценивая лук олимпийской чемпионки в танцах на льду, эксперт в сфере моды уточнила, что в ее платье не просто применен модный объем в подоле, в нем модная тенденция сочетания несочетаемого, а точнее — объединение двух контрастных стилей: деловой классики сверху и стиля бохо снизу. Так получилось платье в стиле «Бохо-шик».

«Стиль со словом шик настраивает платье на праздник, а бохо добавляет нотку расслабленности, что позволяет чувствовать себя одновременно и элегантно, и непринужденно. Стиль бохо поддержан кожаным поясом, а шик — сумочкой и сережками. И завершен этот образ прической в стиле «Бохо-шик», в которой чувствуется рука мастера, но она не только ухожена, но и слегка небрежна», — похвалила фигуристку Лариса.

Наталья Водянова

Самоизоляция ввела в моду бельевой и домашний стиль. Платья-халаты в числе модных фаворитов. В таком платье отдыхает с книгой модель Наталья Водянова. Модного градуса ее платью добавляет растительный принт. Принт флоры и фауны, особенно морская тема будут просто на пике. В моде нет ограничений по длине, так что можно носить от мини до макси.

«Часто встает вопрос: до какого возраста можно носить мини? Дело не в возрасте, а презентабельности фигуры и ног. Если ваша фигура и ножки как у Натальи Водяновой, то носите вне зависимости от возраста. Тоже самое хочу сказать о модных платьях-комбинациях. Чтобы не перейти в таком платье грань к вульгарности, выбирайте фасон полуприлегающего силуэта, чтобы между платьем и телом был воздух», — советует Тимиряева.

Алена Шишкова

И вот уже который год, главным цветом весны и лета является именно белый. И это логично, ведь белый цвет отражает лучи и в нем менее жарко. Белый цвет — цвет престижа и статуса и ассоциируется с праздником, отдыхом. Если вы одеты в белое, то значит можете себе позволить этот маркий цвет.

«Хотите выглядеть как суперзвезда — выбирайте белый монохром. Как это сделала Алена Шишкова. Обратите внимание, что монохром интереснее и эффектнее смотрится, когда имеет место сочетание разных фактур и текстур. Платье Алены сочетает в себе мягкую шерсть и прозрачное кружево, которое еще больше повышает статус вещи и всего образа. Такое платье, если и ассоциируется с отдыхом, то фешенебельным», — экспертно резюмировала Лариса Тимиряева.

Совет от стилиста-имиджмейкера:

«Выбирая платье, помните, что не вы его должны демонстрировать, а оно должно помогать вам демонстрировать себя»

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также