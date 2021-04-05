Краски весны: 46-летняя Рудковская покрасовалась в шифоновом платье Chanel и розовой косухе

Яна Рудковская является известной модницей. Она не скрывает, что уже длительное время тратит сотни тысяч рублей на люксовые обновки. Во время самоизоляции жена Евгения Плющенко хвасталась коллекциями сумок Louis Vuitton и Dior. Она также часто посещает модные показы. Однако лично присутствовать и любоваться девушками, дефилирующими на подиуме, звезда могла год назад. Тогда в марте она успела посетить Неделю моды в Париже.

По всей видимости, наступление весны навеяло 46-летней Яне воспоминания о тех днях, когда она гуляла по Парижу, но уже с защитной маской на лице. Она повторила свой лук 5 апреля, отправившись к мастеру по волосам, чтобы преобразиться. На новых кадрах светская львица позировала в шифоновом платье Chanel приглушенных тонов и розовой косухой. Аутфит дополняла сумка Chanel, которую она надела не на пояс, а перекинула через шею.

«Цвет настроения — радуга», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее образом в нежных тонах. Многие отметили, что этот лук стал их любимым. «Мои любимые цвета! Особенно из сине-зеленой гаммы», «Вау, мои любимые цвета. Вы неотразимы», «Вам очень идет розовый цвет», «На поясе намного удобней носить, вместо ободка надела бы», «Как то странно выглядит эта сумка на груди», «Как всегда, на стиле! Вы умничка!» — прокомментировали пост подписчики.

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